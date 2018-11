Steht Bonnie (32) jetzt endlich zu ihrem Clyde? Mitten im Fremdgehskandal um ihren Ex-Freund und Baby-Daddy Leebo Freeman (30) wurde das Model vor einem halben Jahr zum ersten Mal Mama. Ihr Töchterchen Goldie Venus ist seither ihr ganzer Stolz. Ihre Aufmerksamkeit schenkt die Fashionista neben ihrem kleinen Sonnenschein seit Kurzem aber offenbar auch einer weiteren Person, die in ihrem Leben eine immer wichtigere Rolle einzunehmen scheint: Jetzt zeigt sich Bonnie wieder einmal sehr vertraut mit Boris Alexander Stein!

Auf dem Instagram-Profil des Models ist der ehemalige The Voice of Germany-Finalist ein häufig gesehener Gast. Zuletzt postete die 32-Jährige eine Story, in der die Turteltäubchen eng aneinander gekuschelt in die Kissen sinken. Die Wahlberlinerin schmiegt sich dabei zärtlich an ihren vermeintlichen Loverboy – der attraktive Blondschopf beugt sich am Ende des Clips sogar zu ihr, um ihr einen Kuss auf die Stirn zu drücken. Für die Fans ein eindeutiger Beweis: Die beiden sind ein Paar!

Nicht nur in Sachen Liebe, sondern auch beruflich läuft es bei der Neumama momentan blendend. Die blonde Beauty ziert unter anderem das aktuelle Playboy-Cover – und erfüllte sich damit einen lang gehegten Wunsch! "Das wollte ich schon immer. Ich finde das so geil", schwärmte die gebürtige Russin im Playboy-Interview von der Fotosession.

Instagram / bonniestrange Bonnie Strange, Netz-Berühmtheit

Instagram / bonniestrange Boris Alexander Stein und Bonnie Strange in Barcelona

Instagram / bonniestrange Bonnie Strange, Model

