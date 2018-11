Michael Douglas' (74) Papa ist ein Riesen-Fan der schönen neuen Technik! Der 101-jährige Filmstar Kirk Douglas hat sein Leben größtenteils der Schauspielerei und seiner Familie gewidmet. Nicht nur zu seinen Geburtstagen versammeln sich die Angehörigen der Hollywood-Legende. Jetzt sei die persönliche Anwesenheit aber nicht immer zwingend notwendig, um Kirk zu sehen: Sein Sohn verriet in einer TV-Show, dass der Senior seit Kurzem Video-Telefonie praktiziere!

In der US-amerikanischen Talkshow Live With Kelly And Ryan berichtete der 74-Jährige am Donnerstag amüsiert: "Er hat FaceTime entdeckt und er liebt es einfach!" In den Telefonaten gehe es häufig darum, wo sich der Liebste von Catherine Zeta-Jones (49) aufhalte und mit wem. Dabei zeige sich Kirk allerdings auch ab und zu recht vergesslich: "Manchmal telefonieren wir und haben ein tolles Gespräch. Dann legen wir auf und 15 Minuten später ruft er wieder an und hat vergessen, dass wir miteinander geredet haben."

Aber natürlich freut sich der älteste Spross des Hollywood-Stars, dass er seinen Vater noch immer in seinem Leben hat. Anfang November bekam der Oscar-Preisträger einen Stern auf dem Walk of Fame und widmete seine rührende Dankesrede dem Familienoberhaupt: "Mein Dad ist hier. In einem Monat wird er 102 Jahre alt! Es bedeutet mir so viel, dass du bei uns bist, Papa!"

