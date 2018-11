Für Daniela Büchner (40) und ihre Kinder stehen schwere Zeiten an! Erst gestern Abend gegen 18:30 Uhr verstarb ihr geliebter Ehemann und Vater Jens Büchner (✝) nach kurzer und schwerer Krankheit im Alter von 49 Jahren. Der Kult-Auswanderer, der einem großen Publikum durch seine Teilnahme als Protagonist bei Goodbye Deutschland bekannt geworden war, hinterlässt vor allem bei seiner Familie eine klaffende Lücke – seine Liebsten müssen sich jetzt auch um die Beerdigung des Schlagersängers kümmern. Die Vorbereitungen für seine Beisetzung sollen bereits in vollem Gange sein.

Wie Bild berichtete, soll Malle-Jens voraussichtlich am kommenden Wochenende in seiner Wahlheimat Mallorca beigesetzt werden. Dorthin war er vor sieben Jahren ausgewandert, um sich ein neues Leben aufzubauen. Der einstige Das Sommerhaus der Stars-Bewohner soll außerdem in seinem Lieblingsoutfit seine letzte Ruhe finden. Seine goldenen Turnschuhe, die er gerne bei Auftritten am Ballermann getragen hatte, werden dabei natürlich auch nicht fehlen.

In den vergangenen Wochen mussten auch die TV-Zuschauer mit ansehen, wie der Entertainer immer weiter abbaute. Kreidebleich, abgemagert und mit tiefen Augenringen erlebten sie den Partykönig bei einem seiner letzten Konzerte im 17. Bundesland. Jens soll zu diesem Zeitpunkt schon gewusst haben, dass er unheilbar krank ist.

Getty Images Daniela und Jens Büchner beim Deutschen Comedypreis 2017

Hauter,Katrin/ActionPress Daniela und Jens Büchner bei der Verleihung des Deutschen Comedypreises 2018

Starpress/WENN.com Jens Büchner, Reality-TV-Star

