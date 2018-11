Geht Kim Kardashian (38) mit dieser Aktion endgültig zu weit? Dass die dreifache Mutter großen Wert auf ihr Aussehen legt, ist kein Geheimnis. Doch oft wird ihr vorgeworfen, ihre Bilder nachträglich zu bearbeiten. Auch jetzt kassiert der Reality-Star wieder einen heftigen Shitstorm. Der Grund: Sie soll ihre kleine Tochter North (5)h mit Hilfe von Photoshop verschlankt haben – und die ist gerade einmal fünf Jahre alt!

Kims Schnappschuss zeigt sie selbst mit Töchterchen North und Sohnemann Saint (2). Die Instagram-Fanseite fakegirlsfvckya, deren erklärtes Ziel es ist, Photoshop-Fails aufzudecken, will den Beweis haben. Anhand eines Paparazzi-Fotos, mit dem sie das Instagram-Bild vergleichen, sei zu erkennen: Die 38-Jährige habe das Bild so bearbeitet, dass ihre Tochter dünner wirkt. Findet sie ihre Kinder etwa zu dick? Ein Insider aus Kims Umfeld beharrt laut britischer Daily Mail darauf, dass Kim an den Fotos ihrer Kinder niemals etwas verändern würde. "Kim teilt manchmal Bilder ihrer Fanseiten als Repost. Das war einer davon."

Auch die Fans sind gespalten. Ein Follower ist sich der Bearbeitung sicher und kommentiert unter Kims Post: "Ein Kind zu photoshoppen ist grausam." Andere sehen das nicht so. Ein weiterer Instagram-Fan meint: "Ich sehe es nicht. Sieht normal für mich aus."

Jesse Grant/Getty Images Kim Kardashian, Reality-TV-Star

Anzeige

Getty Images Kim Kardashian und Kanye West auf der Paris Fashion Week 2018

Anzeige

Splash News Saint West, Kim Kardashian und Chicago West

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de