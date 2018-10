Früh übt sich: Wenn die eigenen Eltern eines der berühmtesten Pärchen der Welt sind, steht man seit der Geburt im stetigen Rampenlicht. Das bekommt auch North West (5) zu spüren, erstgeborene Tochter Kim Kardashian (37) und Ehemann Kanye West (41). Mittlerweile ist die süße North schon so herangewachsen, dass sie Mama Kim zu dem einen oder anderen Presse-Event begleiten darf. Der jüngste Auftritt des Mama-Tochter-Duos sorgte jetzt für Aufruhr unter den Fans. Der Vorwurf: North soll auf den entstandenen Bildaufnahmen Make-up getragen haben.

Kim postete auf Instagram ein Paparazzi-Foto mit der Bildunterschrift "NY Nights", in dessen Kommentarspalte kurz darauf ein Shitstorm tobte. In Bezug auf Noris Schminke im Gesicht hieß es unter anderem: "Sie ist erst fünf, Mensch." Andere User zeigten sich wiederum solidarisch mit dem Keeping up with the Kardashians-Star: "Es ist allein Kims Entscheidung, ob North Make-up tragen darf oder nicht." Die Kleine hatte allerdings schon immer Freude an spielerischer Gesichtsbemalung. Erst kürzlich trainierte sie ihre Make-up-Künste mit Produkten aus der Kosmetikreihe ihrer Mutter.

Auch Tante Kylie Jenner (21) schnappte sich North in der Vergangenheit bereits für eine kleine Schmink-Session. Damals probierten sie gemeinsam vor der Handy-Kamera die legendären Lip Kits der Selfmade-Milliardärin aus. Die damals 3-Jährige suchte sich ganz allein die Lipgloss-Farbe Schwarz aus.

SplashNews.com Kanye West und Kim Kardashian mit Tochter North West

Anzeige

Snapchat / kylizzle North West

Anzeige

Instagram / kimkardashian North West 2018 im Zoo

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de