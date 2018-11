Bert Wollersheim (67) verteidigt seinen toten Freund Jens Büchner (✝49)! Nach dem bekannt geworden war, dass der Goodbye Deutschland-Star seiner Lungenkrebserkrankung erlegen ist, meldeten sich nicht nur Fans zu Wort, die ihre Trauer zum Ausdruck brachten – sondern auch Netz-Trolle, die die Lebensweise, des Kult-Auswanderers über seinen Tod hinaus kritisierten. Diesen Hatern machte Ex-Rotlicht-König Bert eine deutliche Ansage: Sie sollen sich schämen!

Seinen Gedanken ließ der Mann von Ginger Costello via Facebook freien Lauf: "Egal wie schräg Jens Büchner war, er war steht’s bestrebt, dass es seiner Familie gut geht. Ich bitte euch, respektiert das und verschont ihn mit dummen widerlichen Kommentaren und lasst ihm im Tode seine Würde – so wie seiner Ehefrau und den Kindern." Der Tod sei endgültig und sollte Frieden und Achtung einkehren lassen. "Friede sei mit euch", endete sein deutlicher Social-Media-Beitrag.

Berts Anhänger stimmen ihrem Idol in dieser Hinsicht voll und ganz zu: "So wahre Worte! Ich mochte Jens und seine Familie tut mir unendlich leid! Einfach nur schlimm, dass er nun nicht mehr lebt!", "Die Menschen, die so über Jens reden, sollen sich sehr schämen" und "Sehr schön formuliert, Bert", schrieben zum Beispiel drei Follower des Reality-Stars.

ActionPress Bert Wollersheim, Reality-Star

United Archives GmbH / ActionPress Jens Büchner in Berlin, Juni 2017

Instagram / kattiavides Jens Büchner, Marc Terenzi, Kattia Vides und Bert Wollersheim bei der Eröffnung der Faneteria auf Ma

