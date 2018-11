Jan Sokolowsky scheint den Evas reihenweise den Kopf zu verdrehen – zumindest bekunden mittlerweile schon zwei der weiblichen Nackedeis ihr Interesse an dem ehemaligen Love Island-Star. Zur großen Erleichterung seiner Fans kommt der Kölner in der dritten Folge von Adam sucht Eva - Promis im Paradies endlich an Bord der Queen Atlantis an. Auf der Segeljacht erwartet den Promi-Adam eine wahre Liebesschlacht: Sowohl Marina als auch Gina-Lisa Lohfink (32) haben ein Auge auf den Tattoo-Liebhaber geworfen!

Direkt vor Rhodos liegt das Schiff, auf dem der Reality-Star offenherzig begrüßt und ausgiebig beäugt wird – besonders von Kuppel-Kandidatin Marina, die ihm kurzerhand eine Führung anbietet. Hinterher kommt sie aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus. "Ich freue mich, dass der schöne Jan mit an Bord gekommen ist. Der Body ist wirklich 1A und ganz besonders der Po ist sehr, sehr schön anzuschauen", gesteht sie vor laufenden RTL-Kameras. Vor allem mit seinem Lächeln und seinem Blick hätte er die Blondine in seinen Bann gezogen.

Doch auch Gina-Lisa geht mit Jan gewaltig auf Tuchfühlung – ganz zum Entsetzen von Student Martin, der die Ex-Germany's next Topmodel-Kandidatin bereits in sein Herz geschlossen hat. "Der Jan ist ein bildhübscher Mann. Er schaut nach mir und fragt immer: 'Willst du Kaffee haben?'", gerät auch sie in Verzückung. Ob die beiden Ladys in der nächsten Folge wohl die Krallen ausfahren werden?

MG RTL D Marina und Gina-Lisa Lohfink bei "Adam sucht Eva"

Anzeige

MG RTL D Marina bei "Adam sucht Eva"

Anzeige

MG RTL D Gina-Lisa Lohfink, "Adam sucht Eva"-Kandidatin

Anzeige

Welche Eva passt eurer Meinung nach besser zu Jan? Gina-Lisa! Marina! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de