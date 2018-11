So langsam geht es bei Adam sucht Eva - Promis im Paradies ans Eingemachte. In der dritten Folge der Kuppelshow könnte es auf der Jacht vor Rhodos nämlich stürmisch werden. Grund dafür ist der Neuankömmling Jan Sokolowsky. Der soll sich gleich an seine Promikollegin Gina-Lisa Lohfink (32) ranmachen. Doch da hat der Love Island-Sieger von 2017 die Rechnung ohne seine Konkurrenz gemacht: Gina-Lisas Verehrer Martin fährt die Krallen aus.

Wie der Trailer der nächsten Episode des Flirt-Formats schon verrät, soll der Student über den Promi-Adam nicht sonderlich erfreut sein. Der macht sich nämlich sofort an die von Martin umworbene Gina-Lisa ran: Die Frankfurterin und der Tattoo-Freund halten auf Deck sogar schon Händchen. Da muss der temperamentvolle Sachse gleich eingreifen: "Ey Jan, lass mal deine Finger bei dir", ruft er seinem Konkurrenten zu und beschwert sich anschließend im Einzelinterview: "Darauf habe ich echt keine Lust. Das muss ich mir echt nicht antun."

Aber muss sich Martin wirklich Sorgen machen? Schließlich steht Jan auf einen ganz anderen Frauentyp und hätte lieber Shirin David (23) auf der Liebesjacht gesehen. "Auf den ersten Blick mein Typ. Klein, süß, südländisch, Kurven. So eine Eva wünsche ich mir da, das wäre schon cool", schwärmte er gegenüber RTL.de von der einstigen DSDS-Jurorin.

Alle Infos zu "Adam sucht Eva" im Special bei RTL.de.

MG RTL D Jan Sokolowsky bei "Adam sucht Eva" 2018

Anzeige

MG RTL D "Adam sucht Eva"-Kandidaten Gina-Lisa Lohfink und Martin

Anzeige

Instagram / shirindavid Shirin David in Berlin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de