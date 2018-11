Montagnachmittag schockte Mia Julia (31) ihre Fans: Die Ballermann-Sängerin postete ein Foto aus dem Krankenhaus. Wegen starker Bauchschmerzen, Schüttelfrost, Fieber und Durchfall ließ sie sich auf den Rat ihres Hausarztes hin in eine Klinik einweisen. Weitere Informationen zu ihrem Gesundheitszustand behielt Mia für sich – bis jetzt. Auf Social Media gab sie ein ausführliches Update und ließ dabei kein Detail aus!

Sogar einen Auftritt musste Mia absagen – was für die Powerfrau schon etwas zu bedeuten hat! "Am Abend ging es dann los, ich hatte Bauchkrämpfe, konnte mich nicht richtig hinlegen und ich habe starken Durchfall bekommen", erklärte die 31-Jährige in ihrer Instagram-Story und beteuerte, dass sie häufiger Probleme mit Magen und Darm habe. "Auch, wenn das Thema vielleicht unsexy ist", Mia wolle ihren Followern gewohnt offen und ehrlich sagen, was Sache ist. "Ich hatte trotz Tabletten heftige Beschwerden." Und so überwies man die Blondine in ein Krankenhaus, wo sie nun komplett durchgecheckt werden soll: "Die Ärzte haben mir geraten, eine Darmspiegelung machen zu lassen. Ich kann das gar nicht glauben, mit 31!"

Eines geht ihr besonders gegen den Strich: "Echt widerlich. Das Schlimmste ist das Gesöff, was ich dafür trinken muss." Doch Mia will lieber vor- als nachsichtig sein: "Lieber so, als wenn es irgendwann zu spät ist", stellte sie klar.

Instagram / mia_julia_brueckner_offiziell Schlagersängerin Mia Julia, November 2018

Sean Gallup/Getty Images Mia Julia bei einem Auftritt in Palma de Mallorca

Instagram / mia_julia_brueckner_offiziell Getränk, das Mia Julia für Darmspiegelung trinken muss

