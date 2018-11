Das sind ja mal ganz neue Töne: Eigentlich waren Justin Bieber (24) und Hailey Baldwin (21) sehr zurückhaltend, was öffentliches Flirten angeht. Doch jetzt hat das vermeintliche Ehepaar eine große Liebesoffensive gestartet. Nicht nur, dass der Popstar heiße Kussbilder von sich und dem Model teilt. Biebs und seine Liebste kommentieren im Netz sogar gegenseitig ihre Posts. Das kommt aber nicht bei allen gut an: Gwyneth Paltrow (46) ist das Geturtel zwischen Justin und Hailey eindeutig zu viel.

Die Schauspielerin reagierte jetzt auf einen Instagram-Beitrag der New Yorkerin. Die 21-Jährige wirft auf der Aufnahme für ein Modeunternehmen einen verführerischen Blick über die Schulter in die Kamera. Das heiße Pic kommentierte ihr Liebster Justin umgehend mit Worten wie "Du haust mich um" und "Du machst mich scharf". Das war Gwyneth allerdings zu viel des Guten: Der Iron Man-Star knallte ein trockenes "Too much information", zu Deutsch "viel zu viel Info", in die Kommentarspalte.

Dabei machte die Beauty 2013 selbst mit einer freizügigen Aussage von sich Reden. In der australischen The Kyle and Jackie O Show schwärmte sie davon, wie glatt ihr Schamhaar sei. Vor dieser Intimbeichte hatte sie sich jedoch einen starken Cocktail gegönnt.

Getty Images Gwyneth Paltrow bei einem Gala-Dinner

SplashNews.com Justin Bieber und Hailey Baldwin in Los Angeles

Getty Images Gwyneth Paltrow beim WSJ Tech D.Live

