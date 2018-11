Rafael van der Vaart (35) ist einfach nicht vom Fußballplatz wegzubekommen. Der holländische Starkicker beendete erst vor wenigen Tagen seine aktive Spielerkarriere. Das hält den ehemaligen Mittelfeldakteur des Hamburger SV aber nicht davon ab, immer noch gegen den Ball zu treten. Am Samstag tat er das bei einem Benefizspiel in Frankfurt am Main. Dabei wurde für Rafael offenbar ein Traum wahr: Er sicherte sich ein Selfie mit Fußballstar Ronaldinho (38).

Der brasilianische Kicker gehörte zu den Stargästen der Frankfurter Fußballveranstaltung. Sein Team "Ronaldinho and Friends" besiegte dort die ehemaligen Spieler von Eintracht Frankfurt mit 5:4. Anschließend posierte der zweifache Fußballweltmeister mit Rafael für ein gemeinsames Foto, was sowohl dem niederländischen Ex-Profi wie auch seinem Sohnemann Damián ein Lächeln ins Gesicht zauberte. "Ein großartiger Sieg auf dem Platz, auch im Sinne der Charity. Vielen Dank, Ronaldinho", schrieb Rafael in seinem Instagram-Post.

Für einen humorvollen Höhepunkt während des Charity-Events sorgte jedoch ein anderer aktiver Profi. Laut Bild stibitzte Kevin-Prince Boateng (31) dem Schiedsrichter dessen Rote Karte und zeigte sie einem Gegenspieler. Der wurde allerdings – wie sollte es auch anders sein – nicht vom Platz gestellt.

Tobias Schwarz / Staff / Getty Images Rafael van der Vaart, Fußball-Spieler

Anzeige

Getty Images Ranaldinho in London

Anzeige

Getty Images Kevin-Prince Boateng, Fußballstar

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de