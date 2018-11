Er weiß, was im Trend liegt und was nicht! Spätestens seit der zweiten Staffel von Germany's next Topmodel ist Boris Entrup (40) für viele Mädels der Beauty-Guru schlechthin. Auch nach seinem Jury-Ausstieg unterstützte der Visagist das Format weiterhin mit seinen Make-up-Tipps und plauderte dabei schon so manches Schönheitsgeheimnis aus. Jetzt verriet der gelernte Friseur im Interview mit Promiflash, welche Kosmetikprodukte man immer griffbereit haben sollte!

Laut Boris sei das absolute Must-have unter den Beauty-Produkten die Mascara – aber nicht nur für die Wimpern! "Augenbrauen sind ein großes Thema, also eine Augenbrauenmascara, das geht am schnellsten", verriet der 40-Jährige gegenüber Promiflash. Gegen einen unschönen Glanz auf dem Gesicht helfe derweil ein passender Puder. Für Frauen, die in den frühen Morgenstunden öfter mal unter Zeitdruck stehen, hatte der gelernte Friseur ebenfalls einen Ratschlag: "Wenn die Haare lang sind: Pferdeschwanz machen. Und dann ein bisschen Concealer und Mascara." Alle zusätzlichen Handgriffe wie beispielsweise das Auftragen von Lidschatten könne man dann auf dem Weg zur Arbeit erledigen.

Um stets auf dem Laufenden zu sein, testet der Star-Kosmetiker die neuesten Make-up-Trends auch privat zu Hause. "Ich habe sicherlich Schubladen voll, was ich alles austeste, ausprobiere. Ich muss ja wissen, was was bringt und was nichts bringt", erzählte Boris.

WENN.com Boris Entrup bei der Mercedes-Benz Fashion Week 2018 in Berlin

AEDT/WENN.com Boris Entrup bei der Mercedes-Benz Fashion Week 2017 in Berlin

Matthias Nareyek/ Getty Images Boris Entrup bei der Mercedes-Benz Fashion Week 2018

