In der vergangenen Germany's next Topmodel-Staffel überzeugte Toni (18) auf voller Länge: Die Stuttgarterin wurde im Finale der Castingshow von den Juroren rund um Heidi Klum (44) zur Siegerin gekürt. Doch was halten frühere Coaches von der 18-Jährigen? Promiflash traf Boris Entrup (39), der 2007 beim Triumph von Barbara Meier (31) in der Jury der TV-Sendung saß. "Das ist eine ganz wunderhübsche und tolle Frau. Die wird sicherlich ihren Weg gehen, sehr speziell, hat einen guten Typ. Ich wünsche ihr alles Liebe und alles Gute", schätzte der Make-up-Artist Tonis Chancen bei der Präsentation der neuen Douglas-Kampagne ein.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de