Queen Elizabeth II. (92) und Prinz Philip (97) kann in Sachen Liebe wohl niemand so schnell etwas vormachen: Am 20. November 1947 gaben sich die Königin und ihr Schatz das Jawort in der Westminster Abbey. Heute feiert das Paar bereits seinen 71. Hochzeitstag und stellt damit einen Rekord auf, denn kein britischer Monarch war so lange verheiratet wie die 92-Jährige. Doch ihre Geschichte wäre beinahe anders verlaufen: Die Queen musste richtig kämpfen, ihren Gemahl selbst auswählen zu dürfen!

Suzanne Mackie, Executive Producerin der Serie "Crown", in der es um die Corgie-Liebhaberin geht, erklärte gegenüber People: "Eine von Elizabeths größten Errungenschaften ist es, dass es ihr erlaubt wurde, die große Liebe ihres Lebens heiraten zu dürfen." Zur damaligen Zeit war es nicht unüblich, dass Ehen vor allem bei den Royals mit Blick auf die eigenen Interessen arrangiert wurden. Charles (70), Anne (68), Andrew (58) und Edward (54) vervollständigten das Familienglück der beiden. Heute sind Elizabeth und Philip achtfache Groß- und sechsfache Urgroßeltern.

Ihr Jubiläum wurde nicht ganz so romantisch zelebriert. Die Queen besuchte am Dienstag den britischen Berufsverband, der Immobilienfachleute der sein 150-jähriges Bestehen feierte. Von ihrem Göttergatten fehlte allerdings jede Spur, denn Philip nimmt seit vergangenem Jahr keine offiziellen Termine mehr wahr.

AFP / Getty Images Prinzessin Elizabeth und Prinz Philip bei ihrer Hochzeit 1947

REX FEATURES LTD. / ActionPress Prinz Philip und Queen Elizabeth II. mit ihren Kindern Andrew, Edward, Charles und Anne

Getty Images Queen Elizabeth II. beim 150-jährigen Jubiläum des britischen Berufsverband der Immobilienfachleute

