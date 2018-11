Noch immer stehen Fans, Familie und Freunde unter Schock: Der beliebte TV-Auswanderer Jens Büchner (✝49) ist am Samstag mit gerade einmal 49 Jahren nach einem kurzen, aber schweren Kampf gegen seinen Lungenkrebs gestorben. Die schlimme Diagnose hatte er erst Anfang des Monats erfahren. Während seine Frau Daniela (40) den gemeinsamen kleinen Zwillingskindern erklären muss, dass ihr Papa nie wiederkommt, muss sie sich auch um die Beerdigungsplanungen kümmern. Nun ist bekannt, dass Jens schon längst eingeäschert worden ist.

Carsten Hüther, Freund und Manager des Goodbye Deutschland-Stars, bestätigte gegenüber RTL, dass der Leichnam des Verstorbenen am Dienstag auf Mallorca kremiert worden sei. "Daniela bekam vom Institut eine Kette mit Asche, die sie um ihren Hals tragen kann", erklärte er. So kann die Witwe ihren geliebten Mann immer ganz nah bei sich haben. Am Wochenende soll außerdem eine Gedenkfeier für den Ballermann-Star in seiner Wahlheimat stattfinden.

Mit seiner Auswanderung nach Mallorca wurde Jens ab 2011 einem breiten Fernsehpublikum bekannt. Im Laufe der Jahre hatte er sich auch einen Namen als Partysänger auf der Urlaubsinsel gemacht. Bei all seinen Abenteuern ließ er sich und seine Familie von Kameras begleiten.

Actionpress Daniela und Jens Büchner im Mega-Park auf Mallorca

ActionPress Jens Büchner im Megapark auf Mallorca

Instagram / buechnerjens Jens, Jenna Soraya, Diego Armani und Daniela Büchner



