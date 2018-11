Seit Mitte Oktober ist klar: Herzogin Meghan (37) und ihr Gatte Prinz Harry (34) erwarten ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs! Seit der Verkündung der frohen Botschaft hüllte sich die werdende Mama in etliche Schwanger-Outfits, die ihre allmählich wachsende Körpermitte perfekt in Szene setzten. Nun zeigte sich die einstige Schauspielerin zusammen mit ihrem Gatten auf einer Veranstaltung in London: Der körperbetonte Look gibt erneut den Blick auf ihren Babybauch frei – und der ist mittlerweile schon deutlich sichtbar!

Auf der The Royal Variety Performance im Londoner Palladium erschien Meghan am Montagabend in einem Top mit schmalen Trägern aus dem Hause Safiyaa und kombinierte dazu einen bodenlangen schwarzen Rock. Zwischen den weißen Blüten auf ihrem Oberteil zeichnet sich jetzt schon deutlich das gemeinsame Glück des Royal-Paares ab – kaschieren möchte die 37-Jährige ihr Bäuchlein an diesem Abend eindeutig nicht. Es wird angenommen, dass sich die Herzogin von Sussex bereits im zweiten Trimester befindet und im kommenden Frühjahr entbinden wird.

Mit einem breiten Grinsen begrüßten der blaublütige Rotschopf und die gebürtige US-Amerikanerin die wartenden Fans – und hielten, eigentlich ganz untypisch für das Paar, ausnahmsweise nicht Händchen. Was haltet ihr von dem aktuellen Dress von Meghan? Gebt eure Meinung in der Umfrage ab!

Getty Images Herzogin Meghan in Neuseeland

Getty Images Herzogin Meghan bei der The Royal Variety Performance 2018

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry bei der The Royal Variety Performance 2018

