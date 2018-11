Gibt's TV-Karriere-Verbot für den Nachwuchs? Seit einigen Wochen schwebt Domenico De Cicco im siebten Himmel. Nicht etwa, weil der Ex-Bachelorette-Teilnehmer und Bachelor in Paradise-Kandidat nun endlich die große Liebe in Form einer Frau gefunden hat, sondern weil er Vater einer Tochter geworden ist. Seine ehemalige Freundin brachte die kleine Lia-Noelia zur Welt. Seitdem blüht Domenico in seiner Papa-Rolle voll und ganz auf – und das hat ihn offenbar auch zum Nachdenken gebracht. Er möchte, dass sein Mädchen nicht den gleichen Lebensweg wie er selbst einschlägt!

Bereut Domenico etwa seine öffentliche Liebessuche im Fernsehen? Einen Anlass zu dieser Vermutung gibt jetzt ein neues Instagram-Posting von dem Reality-Sternchen. Zu einem niedlichen Schnappschuss, der das Händchen von Lia-Noelia auf seinem Arm ruhend zeigt, schrieb der stolze Daddy: "Ich will nicht, dass meine Kinder in meine Fußstapfen treten. Ich will, dass sie neben mir gehen und weiter kommen, als ich es je zu träumen wagte."

Ob er damit wirklich auf seine Kuppelshow-Erfahrung anspielt, ist allerdings nicht eindeutig. Vielleicht will der Südländer damit auch einfach nur möglichst poetisch ausdrücken, dass er seinem Spross für die Zukunft nur das Beste wünscht. Jedoch brachte die Beziehungssuche in den Medien Domenico tatsächlich nicht unbedingt Glück: Den Kampf um Blumenverteilerin Jessica Paszka (28) verlor er und auch seine "Bachelor in Paradise"-Liaison mit Evelyn Burdecki (30) endete in einem Rosenkrieg.

Instagram / domenico_decicco_official Lia-Noelias Hand und Domenico De Ciccos Arm

Instagram / domenico_decicco_official Domenico De Cicco, Reality-Bekanntheit

Thomas Lohnes / Getty Images Domenico De Cicco und Evelyn Burdecki bei der Unique Show in Düsseldorf

