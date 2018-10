Für Domenico De Cicco steht die Zeit still! In den beiden Flirt-Formaten Die Bachelorette und Bachelor in Paradise suchte der ehemalige Kuppel-Kandidat die ganz große Liebe – die fand er nun ganz woanders: Vor wenigen Wochen hieß er seine Tochter Lia-Noelia auf der Welt willkommen. Von der Kleinen ist er völlig verzaubert und möchte auch seiner Community im Netz sein großes Glück nicht vorenthalten. Jetzt postete der Dandy-Daddy einen Schmuse-Schnappschuss mit Schmachtpotenzial.

Auf Instagram veröffentlichte der Vollblutitaliener ein Schwarz-Weiß-Foto, auf dem er seine Prinzessin liebevoll an seine Brust legt. Schützend, sachte und supervorsichtig hält er seinen Sonnenschein im Arm. "Mit Kindern vergeht die Zeit wie im Fluge, doch Augenblicke werden zur Ewigkeit", schrieb der Charmeur dazu. Aber nicht nur der Papa selbst, sondern auch seine Follower sind hin und weg. "Genieß es! Die Zeit rennt", riet ihm ein Fan.

Mit seinem Liebes-Wirrwarr um seine Kuppelshow-Kollegin Evelyn Burdecki (30) sorgte Domenico in den vergangenen Monaten immer wieder für Schlagzeilen. Im Zuge der Trennung kam ans Licht: Der Reality-Star erwartete mit seiner Ex-Freundin Nachwuchs. Mittlerweile ist aber wieder Ruhe eingekehrt, sodass sich der stolze Daddy jetzt voll und ganz auf seine neue Liebe konzentrieren kann: seine Tochter!

Instagram / domenico_decicco_official Domenico De Cicco, Ex-"Die Bachelorette"-Kandidat

Instagram / domenico_decicco_official Domenico De Cicco mit seiner Tochter Lia-Noelia (links)

Instagram / evelyn_burdecki Evelyn Burdecki, Reality-Star

