Fürst Heinz von Sayn-Wittgenstein (64) ist im siebten Liebeshimmel! Erst im Sommer dieses Jahres gab er nach mehr als 30 gemeinsamen Jahren die Trennung von seiner Frau Andrea bekannt – ein großer Schock für die Fans. Wenig später präsentierte der Wahlmallorquiner dann schon seine neue Freundin Sylwia im TV. Bei Goodbye Deutschland gaben die beiden ihr Debüt als Paar. Nun zeigten sie sich auch zum ersten Mal gemeinsam auf dem roten Teppich. Promiflash war live vor Ort.

Am Montagabend fand in Berlin die Künstler gegen AIDS Gala statt – mit dabei waren auch Heinz und seine Liebste und strahlten dabei bis über beide Ohren. "Das ist unser erster gemeinsamer Besuch einer Gala. Bisher haben wir uns immer ein bisschen versteckt, das war aber auch sehr romantisch", erklärte der Adlige im Promiflash-Interview. Den "Goodbye Deutschland"-Star hat es auf jeden Fall ziemlich erwischt. Ganz verliebt drückte er seinem Schatz einen Kuss auf die Lippen – und das vor laufender Kamera.

Der 64-Jährige ist als TV-Star natürlich ein echter Profi was Medien und Events angeht, für seine Herzdame ist das aber eine ganz neue Erfahrung. Trotzdem fühlt sie sich an der Seite des ehemaligen Promi Big Brother-Kandidaten pudelwohl. "Ich finde es sehr schön – besonders das Ambiente, so die Vorweihnachtszeit", schwärmte sie.

RTL II Fürst Heinz von Sayn-Wittgenstein zusammen mit Frau Andrea auf Mallorca

MG RTL D / 99pro media Fürst Heinz von Sayn-Wittgenstein und seine Freundin Sylwia

Promiflash Fürst Heinz von Sayn-Wittgenstein und seine Freundin Sylwia

