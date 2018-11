Bilder sagen mehr als tausend Worte! Wie verliebt Hailey Baldwin (21) und Justin Bieber (24) sind, ist mittlerweile nicht mehr zu übersehen. Zwar sind das Model und der Sänger erst seit ein paar Monaten zusammen, doch das Paar ist sich seiner Liebe schon so sicher, dass es diese heimlich mit dem Ja-Wort besiegelt hat. Und Justin kann von seiner hübschen Frau offensichtlich gar nicht genug bekommen: Der 24-Jährige hat jetzt nämlich verraten, wie heiß er seine Liebste findet!

Auf Instagram hatte Hailey vor wenigen Tagen ein Foto gepostet, auf dem sie in sexy Pailletten-Leggins und Daunenjacke für die neue Kampagne des Labels Nicole Benisti posiert. Und Justin scheint der Anblick seiner Gattin so verrückt zu machen, dass er seine Gefühle zu der hübschen Blondine einfach nicht zurückhalten konnte. "Du übertreibst" und "Du machst mich so an", kommentierte Biebs den heißen Schnappschuss seiner Hailey und zeigte damit ganz öffentlich seine Liebe.

Während die 21-Jährige momentan ihre Karriere vorantreibt, gibt es in Justins Leben nur ein Thema: seine Frau. Wie eine Quelle zu hollywoodlife sagte, würde der Popstar sogar eine musikalische Auszeit einlegen, um sich verstärkt seiner Ehe zu widmen und "Zeit zur Selbstfindung" zu haben.

Snorlax / MEGA Hailey Baldwin und Justin Bieber im November 2018

Splash News Justin Bieber und Hailey Baldwin

Getty Images Hailey Baldwin und Justin Bieber im September 2018

