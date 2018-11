So süß überrumpelte Barack Obama (57) seine Michelle (54)! Seit über 26 Jahren ist das beliebte Power-Duo mittlerweile verheiratet. Der Ex-Präsident und seine First Lady sind auch heute noch verliebt wie am ersten Tag. Während seiner achtjährigen US-Präsidentschaft unterstützte die Beauty ihren Gatten, wo sie nur konnte – jetzt bewies auch der 57-Jährige, dass er immer zu ihr steht: Er stattete Michelle auf ihrer Buch-Tour einen Überraschungsbesuch ab!

Aktuell tourt die 54-Jährige durch die Vereinigten Staaten und Europa, um über ihre neuen Memoiren "Becoming" zu sprechen, wie Access Online berichtet. Ihre Reise brachte Michelle am vergangenen Samstag auch nach Washington DC, wo Barack dann seiner nichts ahnenden Frau auf der Bühne Gesellschaft leistete – ganz der Gentleman überreichte er seiner gerührten Liebsten sogar einen übergroßen Blumenstrauß! Die ehemalige Anwältin soll bei diesem Anblick kurz sprachlos gewesen sein. Auch die Zuschauer vor Ort seien von dieser Aktion vollkommen hingerissen gewesen und gar nicht mehr aus dem Jubeln herausgekommen.

In ihrer Buchreihe schreibt Michelle über ihre Lebensgeschichte bis hin zu ihrer Position der First Lady – "Becoming" gilt schon jetzt, wenige Tage nach seinem Erscheinen am 13. November, als Bestseller in den Vereinigten Staaten. Allein am Release-Tag soll ihr Werk sich bereits 725.000 Mal verkauft haben.

Paul Morigi/Getty Images Michelle Obama während ihrer Buchtour zu "Becoming"

Mark Makela/Getty Images Ex-US-Präsident Barack Obama, September 2018

Kevin Winter/Getty Image Michelle Obama, November 2018

