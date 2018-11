Alena Fritz (29) genießt ihr Mutterglück in vollen Zügen. Das Model nimmt sich im Urlaub richtig viel Zeit für ihre Tochter, freut sich an ihrem Lachen und den gemeinsamen Stunden. Glücklicherweise vergisst Alena ihre Fans auch in den unbeschwerten Urlaubstagen nicht: So können sie sich nun nicht nur über ein bezauberndes Foto der Neu-Mama mit ihrer Kleinen, sondern auch über eine richtig süße Liebeserklärung freuen.

Auf Instagram sieht man Alena im Wasser stehen, wie sie ihr Töchterchen mit beiden Armen in die Luft hebt. "Wie konnte ich je ohne dich sein?", kommentiert sie die Momentaufnahme. Ihre innige Liebeserklärung geht aber noch weiter: "Mein Leben vor meiner Tochter erscheint mir so weit weg, und keine einzige Sekunde davon möchte ich zurückhaben! Weil ich keine Sekunde mehr ohne sie sein will". Alenas Follower sind von so viel Liebe begeistert. "Genießt es", freut sich einer der User, während ein anderer schreibt: "Was für wunderschöne Worte!!"

Obwohl ihre Tochter gerade erst ein gutes Jahr alt ist, mussten Alena und ihr Mann, Ex-Fußballer Clemens Fritz (37), schon erfahren, wie vergänglich Glück sein kann. Im Juni erkrankte die Kleine während eines Ägypten-Urlaubs schwer und musste mit hohem Fieber in die Notaufnahme. Wenige Tage später konnte Alena aber Entwarnung geben.

Christoph Hardt / Future Image / ActionPress Alena und Clemens Fritz in Köln

Anzeige

Instagram / alena.fritz Alena Fritz mit ihrer Tochter, Oktober 2018

Anzeige

Instagram / alena.fritz Clemens und Alena Fritz

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de