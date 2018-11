Frank Rosin (52) sorgt für einen echten Schockmoment! Der Koch gehört auch in der sechsten Staffel der TV-Show The Taste zur Jury des kulinarischen Wettbewerbs. In dem Format versuchen leidenschaftliche Hobby-Gourmets, die diesjährige Expertenrunde rund um Frank und seine Kollegen Alexander Herrmann (47), Cornelia Poletto (47) sowie Roland Trettl (47) mit ihren Kreationen zu flashen. Doch in der Episode, die am heutigen Mittwochabend ausgestrahlt wird, muss der Spitzenkoch die Aufzeichnung unterbrechen – er erleidet einen allergischen Schock!

In der heutigen Folge sollen die Kandidaten für das Thema "Wald" Zutaten wie Wacholderbutter oder Lärchenöl verarbeiten. Als die Jury diese exotischen Kochbestandteile vorab inspiziert, fühlt sich Frank auf einmal überhaupt nicht wohl. "Ich muss das mal eben hier abbrechen. Ich bin so ein starker Baumblütenallergiker. Jetzt habe ich gerade diese Blüte gegessen, jetzt wird mir so schlecht und schwindelig", erklärt er seine Reaktion. Der 52-Jährige muss die Dreharbeiten zunächst beenden, um sich in seiner Garderobe hinzulegen.

Seine prominenten Kollegen sind mit der Situation völlig überfordert. "Hast du gesehen, wie die Augen plötzlich so groß geworden sind", macht sich Cornelia Poletto große Sorgen. Ob Frank pünktlich zur Verkostung der Kandidatengerichte wieder fit ist, wird sich heute Abend um 20:15 Uhr auf Sat.1 zeigen.

ActionPress / Eichentopf, Ulrik Frank Rosin bei "The Taste"

© SAT.1 / Benedikt Müller "The Taste"-Jury Roland Trettl, Frank Rosin, Cornelia Poletto und Alexander Herrmann

Getty Images Frank Rosin, Koch

