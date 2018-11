Wurde Tonefit eigentlich zum Erfolg? In der aktuellen Folge der beliebten Tüftlershow Die Höhle der Löwen präsentierte das Ehepaar Diana und Michael Failer den Unternehmern Frank Thelen (43), Judith Williams (46) und Co. seine Idee: ein praktischer Laufgürtel, der mit seinem Stauraum sowie den integrierten Trainingsgriffen der perfekte Sportbegleiter sein soll. Die Löwen waren von dem Produkt sofort begeistert und Ralf Dümmel (51) zog auch gleich einen Deal mit den Gründern an Land. Wie es für die Tonefit-Erfinder nach ihrem Auftritt im TV weiterging, verrieten sie nun Promiflash.

"Unser Löwe Ralf Dümmel hat uns sofort zu sich eingeladen und uns seine Firma vorgestellt. Wir setzten uns gleich an die Arbeit", schilderten Diana und Michael. Gemeinsam tüftelten sie dann eine günstigere Version ihrer Erfindung aus – mit Erfolg: "Tonefit ist jetzt auf dem Markt erhältlich und bereit, von vielen Laufsportlern ausprobiert zu werden", berichteten sie weiter. 100 Euro kostet das Produkt jetzt im Netz, 140 Euro inklusive Zubehör.

Als Nächstes stehe eine Vergrößerung ihres Kundenstamms auf dem Plan: "Unsere Vision ist, dass wir zusammen mit unserem Löwen an der Seite Tonefit einer breiten internationalen Bevölkerungsschicht zugänglich machen können." Zudem seien etliche Weiterentwicklungen ihres Produkts in Arbeit.

MG RTL D / Bernd-Michael Maurer Diana und Michael Failer

Anzeige

MG RTL D / Bernd-Michael Maurer Diana Failer und Frank Thelen

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de