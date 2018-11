Für David Guetta (51) läuft es aktuell nicht nur beruflich wie am Schnürchen! Der gefragte DJ

ist auch privat ein echter Glückspilz – und darf seit 2016 das kubanische Model Jessica Ledon (26) seine Freundin nennen. Ab und zu nimmt der Musiker seine Liebste sogar mit auf den roten Teppich – jetzt bot sich den Fans des Franzosen aber ein ganz ungewohnter Anblick. An Jessicas Hand prangt neuerdings ein verdächtiger Klunker! Ob David etwa um ihre Hand angehalten hat?

Im Turtel-Urlaub wurde das Paar jetzt von Paparazzi abgelichtet, denen auch ein besonders funkelndes Detail nicht verborgen blieb: An Jessicas Hand blitzte ein XXL-Steinchen, das verdächtig nach einem Verlobungsring aussah! Ob David und Jessi nach zwei gemeinsamen Jahren etwa den nächsten Schritt wagen und vor den Traualtar treten? An ihrer Liebe zueinander lassen die Strand-Pics jedenfalls keinen Zweifel. Megaverliebt und strahlend genossen die beiden Turteltauben offensichtlich ihre Zweisamkeit.

Dass David die Liebe ihres Lebens ist, betonte die 26-Jährige bereits vor wenigen Tagen. Pünktlich zum 51. Geburtstag ihres Schatzes teilte die Kubanerin einen süßen Pärchen-Schnappschuss und wandte sich via Instagram direkt an das Geburtstagskind: "Du bist die Liebe und das Licht in jedermanns Leben, vor allem in meinem. Ich liebe dich so, so, so sehr." Ob sie dieser Liebe jetzt die Krone aufsetzen?

Splash News David Guetta und Jessica Ledon in Cannes 2017

Splash News David Guetta und Jessica Ledon

Instagram / jessledon David Guetta und Jessica Ledon

