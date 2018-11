Wie steht es eigentlich um den Fugentorpedo? Vergangenen Monat pitchte Fliesenleger Bernd Müller seine Erfindung in der Tüftlershow Die Höhle der Löwen: Der kleine Haushaltshelfer soll mit einer Kombination aus Diamantschliff und Bürstentechnik Kalkablagerungen, Fett, Schimmel oder Shampoo-Rückständen im Bad an den Kragen gehen. Mit dieser innovativen Idee ergatterten der 56-Jährige und seine zwei Geschäftspartner sogar einen Deal mit dem Unternehmer Ralf Dümmel (51)! Wie erfolgreich die Männer seitdem mit ihrem Fugentorpedo sind, berichteten sie jetzt gegenüber Promiflash.

"Kurz nach dem Deal waren wir bereits bei Ralf Dümmel in Hamburg und haben mit allen wichtigen Abteilungen Meetings gehabt", schilderten die Erfinder und verrieten weiter: "Von da an ging es Schlag auf Schlag. Bis heute gab es keinen Tag Stillstand und es ist auch kein Ende in Sicht." Dieser Mega-Aufwand wurde bereits belohnt: "Die täglichen Meldungen, wo der Fugentorpedo jetzt überall aufgenommen wurde, haben uns überwältigt", erklärten Bernd und seine Partner. Sie seien gerade dabei, ihr Produkt auf dem Handwerksmarkt zu etablieren. Ihr nächstes Ziel sei nun das Ausland.

Ohne die Sendung hätten sie das nie so schnell geschafft: "Die Höhle der Löwen hat uns den Anschub gegeben, von dem wir immer geträumt haben", betonten die Gründer und schwärmten: "Das ganze Team von Ralf Dümmel hat einen Superjob gemacht."

MG RTL D / Bernd-Michael Maurer Bernd Müller (Mitte) von "Fugentorpedo" bei "Die Höhle der Löwen"

Anzeige

MG RTL D / Bernd-Michael Maurer Die Gründer von Fugentorpedo in "Die Höhle der Löwen"

Anzeige

Georg Wenzel/ActionPress Ralf Dümmel beim Fotocall von "Die Höhle der Löwen" in Berlin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de