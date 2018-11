Die deutschen YouTuber denken ganz fest an sie. Vor wenigen Monaten hatte Ischtar Isik (22) ihre Fans in Angst und Schrecken versetzt. Im August erklärte die Influencerin, einen Tumor im Kopf zu haben, der operativ entfernt werden müsse. Seit wenigen Tagen hat Ischtar die Operation nun hinter sich und meldete sich erst vor Kurzem mit einem Gesundheits-Update aus dem Krankenhaus. Mittlerweile sollen sich die Ärzte nicht mehr sicher sein, ob es sich tatsächlich um einen Tumor gehandelt habe – genau deswegen müsse Ischtar für weitere Untersuchungen noch einige Zeit in der Klinik bleiben. Ihre Netz-Kollegen wünschen ihr dafür viel Kraft!

Unter Ischtars letztem Instagram-Post meldeten sich zahlreiche YouTuber zu Wort und machten klar: In Gedanken sind sie ganz bei der 22-Jährigen. "Oh Ischtar, ich wünsche dir nur das Beste", schrieb Dagi Bee (24) und versah ihren Kommentar mit einem roten Herz. Auch Sami Slimani (28) drückt seiner Freundin die Daumen und verspricht: "Ich bin immer für dich da. Komme dich so schnell es geht wieder besuchen".

Ebenfalls zu Wort meldeten sich unter anderem Hatice Schmidt, Maren Wolf (26), Marvyn Macnificent (26), Nihan und Sonny Loops. Neu-Mama Bibi Claßen (25) findet sogar ganz besondere Worte und lässt Ischtar wissen, wie bewundernswert sie mit der aktuellen Ungewissheit umgeht: "Es ist inspirierend, wie du auch in solch schweren Situationen so viel Positives siehst und dich nicht unterkriegen lässt. Ich wünsche dir nur das Beste! Werd' schnell wieder gesund."

Instagram / samislimani Sami Slimani und Ischtar Isik

Instagram / ischtarisik Ischtar Isik im Krankenhaus

Instagram / bibisbeautypalace Bibi Claßen, YouTuberin

