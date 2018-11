Es heißt, Glücklichsein sei die beste Medizin. Alex Pujols, ein Megafan von Rapper Travis Scott (26), kann derzeit wirklich jedes Glück der Welt gebrauchen. Der Junge leidet unter einem aggressiven Hirntumor und muss sich in Kürze einer Operation unterziehen. Chemo und Bestrahlung sollen folgen. Mit einer unerwarteten Geste hat der Rapper nun für einen riesigen Glücksmoment gesorgt: Travis lud seinen kranken Fan backstage zu einem persönlichen Treffen ein.

Wie TMZ berichtet, fand das Treffen im Rahmen des "Astroworld" Musikfestivals in Houston, Texas statt. Star-Produzent Swizz Beatz (40) persönlich soll als Vermittler aktiv geworden sein, auch wenn er selbst beim Treffen nicht dabei sein konnte. Alex, der in Begleitung seines Bruders bei seinem Idol erschien, wurde von der Einladung völlig überrascht. Angeblich war nicht einmal seine Familie im Vorfeld informiert worden, um die große Überraschung nicht doch noch zu verderben.

Travis Scott, der selbst aus Houston stammt und seit einiger Zeit mit Reality-Queen Kylie Jenner (21) liiert ist,, schwimmt derzeit auf einer Welle des Erfolgs. Sein neues Album "Astroworld" hat in den USA Platz eins der Charts erreicht und ist auch in Europa sehr erfolgreich. Seinem Ruf, ganz nah bei den Fans zu sein, war der Rapper schon im Sommer gerecht geworden. Damals spendete er 800 US-Dollar an einen Fan, der dringend Geld für die Beerdigung seiner Mutter brauchte.

