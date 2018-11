Der bitterste Moment ihrer Karriere sollte sich zum Guten wenden! In der vorletzten Folge von Die Höhle der Löwen hätten Benedikt Bergner und Reinhard Blech eigentlich über Deutschlands Bildschirme flimmern sollen. Ganz kurz vor der angekündigten Ausstrahlung ihres Auftritts dann der Schock: Der Pitch der Augsburger wurde einfach herausgeschnitten! Dank dieses Vorfalls bekamen die Gründer der E-Learning-Plattform Studyflix aber reichlich Aufmerksamkeit – und damit ging es für ihr Produkt dann doch bergauf!

Im Interview mit Promiflash berichten die zielstrebigen Entwickler: Über 100 Medien haben über sie berichtet, mehr als sie jemals erwartet hätten! "Wir fanden es schön, durch diverses Feedback zu sehen, dass uns viele Menschen gerne im TV gesehen hätten und kostenlose Bildung sollte Platz im deutschen Fernsehen haben", finden Benedikt und Reinhard. Das sehen wohl nicht nur die beiden so: Nach ihrer bedauerlichen Höhlenpleite besuchten satte 50.000 Menschen ihre Webseite.

"Wir haben superviel Zuspruch erfahren, es haben uns ganz viele Leute geschrieben, die investieren wollten, die spenden wollten, Kunden und Unternehmen haben uns angeschrieben, die bei uns werben wollen", freuen sich die Geschäftsmänner. Unter den Interessenten seien sogar Universitäten, die ihre Videos für ihre Bildungseinrichtungen nutzen möchten. Damit konnten die sympathischen Gründer ihr Vorhaben, die Bildung in Deutschland zu verändern, also doch umsetzen – und das sogar ohne einen Löwen an ihrer Seite!

MG RTL D / Bernd-Michael Maurer Benedikt Bergner und Reinhard Blech bei "Die Höhle der Löwen"

Promiflash Benedikt und Reinhard, Studyflix-Gründer

MG RTL D / Bernd-Michael Maurer Benedikt Bergner und Reinhard Blech von Studyflix bei "Die Höhle der Löwen"

