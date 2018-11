Ihr Herzensprojekt wurde einfach aus dem Format gestrichen! Am Dienstag sollten Benedikt Bergner und Reinhard Blech bei Die Höhle der Löwen zu sehen sein. Ihr Pitch wurde immerhin schon vor einigen Monaten aufgezeichnet, der Beitrag zu ihrer kostenlosen E-Learning-Plattform Studyflix wurde fertiggestellt und sollte nun auch endlich über die TV-Bildschirme flimmern. So war es jedenfalls angekündigt, allerdings wurde der Auftritt der zwei Augsburger in letzter Sekunde dann doch gestrichen. Das finden die meisten Promiflash-Leser alles andere als fair!

In einer Umfrage äußerten 2.358 Leser (Stand: 14.11.18, 9:27 Uhr) ihre Meinung zu dem plötzlichen DHDL-Exit. Davon hatten gerade einmal 323 User (13,7 Prozent) Verständnis für die unerwartete Ausstrahlungspleite. Sie waren der Meinung, dass man bei TV-Formaten immer mit so etwas rechnen müsse. Stolze 2.035 (86,3 Prozent) Stimmen fühlten dagegen mit Benedikt und Reinhard. Sie hätten den Jungs die Chance, via Fernsehen eine Menge Menschen zu überzeugen, sehr gegönnt und konnten es gar nicht nachvollziehen, dass sie dann doch aus der Sendung geschnitten wurden.

Auch die Gründer waren von den Ereignissen völlig überrumpelt. "Wir waren am Boden zerstört und den Tränen nahe. Das war der größte Schock, seitdem wir Unternehmer sind", gestand Benedikt im Interview mit Promiflash. Von den Juroren soll es viel gutes Feedback gegeben haben. Vor allem Frank Thelen (43) soll von ihrer Idee angetan gewesen sein.

Promiflash Benedikt und Reinhard, Studyflix-Gründer

Anzeige

MG RTL D / Bernd-Michael Maurer Benedikt Bergner und Reinhard Blech von Studyflix bei "Die Höhle der Löwen"

Anzeige

Getty Images Frank Thelen, Investor

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de