Aus diesem Grund strahlen die britischen Royals auf dem zweiten neu veröffentlichten Familienfoto! Anlässlich Prinz Charles' 70. Geburtstag wurde das Volk am 14. November mit gleich zwei neuen Aufnahmen der königlichen Familie belohnt. Während das eine Foto Charles, seine Enkel, seine Söhne und deren Frauen und seine Liebste Herzogin Camilla (71) in vornehmer Pose zeigt, lassen die Royals auf dem anderen Schnappschuss ihren Gefühlen freien Lauf. Aber was steckte hinter dem herrlich normalen Foto?

Herzogin Meghan (37), die sich lachend nach vorne fallen lässt und Prinz William (36) sowie sein Bruder Prinz Harry (34) sind nicht die Einzigen, die beim Shooting anscheinend eine Menge Spaß hatten. Auch Herzogin Kate (36) und Prinz Louis gucken vergnügt, während Charles mit Thronfolger Prinz George (5) herumalbert. Camilla und Prinzessin Charlotte (3) sind es jedoch, die mit ihren Gesten und Blicken einen Hinweis auf den Ursprung des Spaßes geben. Wie der britische Express berichtet, zeigt Camilla genau in diesem Moment auf die Nanny der Kinder, die neben dem Fotografen steht und Grimassen schneidet. "Sie machte alberne Gesichter und winkte, um die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken", verriet ein Insider dem Magazin. Mario Borallo versuchte so wohl, vor allem Baby Louis bei Laune zu halten.

Dass ihr dies gelang, beweisen die Aufnahmen auf jeden Fall. Schließlich konnte sie mit ihrem tollen Einsatz nicht nur den jüngsten Royal-Spross begeistern. Auch allen anderen half es, sich in der etwas steifen Fotosituation wohlzufühlen.

