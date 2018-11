Und es hat Zoom gemacht – allerdings erst über ein Jahrzehnt später! Nach der Trennung von Marlene Shirley im Dezember 2016 ist Til Schweiger (54) wieder in festen Händen. Die neue Frau an seiner Seite: Francesca Dutton. Vergangene Woche feierten die britische Filmproduzentin und der deutsche Leinwandheld ihr Pärchen-Debüt auf einer Party in Hamburg. Doch der Weg dorthin war lang und steinig: Die beiden lernten sich zwar bereits 2006 kennen, aber erst viel später lieben. In einem Interview verriet Francesca jetzt, dass sie das nicht hatte kommen sehen.

"Wir hatten immer einen guten Draht zueinander. Aber ich hätte nie erwartet, dass ich mich so viele Jahre später in ihn verlieben würde", erzählte die 32-Jährige im Gespräch mit Gala. Unzählige Stunden habe sie gemeinsam mit ihren Freunden damit verbracht, zu ergründen, warum ihre Beziehungen in der Vergangenheit immer in die Brüche gegangen sind. "Jede Frage, die ich je hatte, wurde beantwortet. Es passt einfach zusammen. Ich bin sehr glücklich", plauderte sie weiter aus dem Liebeskästchen.

Auf die Frage, was Francesca an ihrem Schatz am meisten schätze, hatte sie jedoch selbst eine passende Antwort. "Die Art und Weise, wie er seine Familie liebt und behandelt", gab sie zu. Doch nicht nur seine Rolle als Familienoberhaupt, sondern auch sein Lächeln ziehe sie immer wieder in seinen Bann. "Ich muss ihn nur ansehen – schon schmelze ich dahin", schwärmte sie von dem 54-Jährigen.

Mayer/face to face/ActionPress Francesca Dutton auf dem L.A. Film Festival 2018

Ot,Ibrahim/ActionPress Til Schweiger mit seiner neuen Freundin Francesca Dutton in Hamburg

Dominic O'Neill/SilverHub/ActionPress Francesca Dutton auf der Debrett's 500 Party im Januar 2017

