Kieran Hayler (31) in der Bredouille: Ein halbes Jahr ist vergangen, seitdem die Trennung des 31-Jährigen von Reality-TV-Queen Katie Price (40) öffentlich ist. Der Scheidungsprozess steht derzeit still, das Ex-Paar streitet um das Geld. Doch der drohende Bankrott der 40-Jährigen könnte dem Prozess nun eine entscheidende Wendung geben und zumindest den finanziellen Aspekt im Rosenkrieg beenden – zulasten von Kieran. Denn der könnte am Ende mit leeren Händen dastehen!

Scheidungsanwältin Vanessa Lloyd Platt erklärte auf Anfrage der Online-Ausgabe des britischen Mirror, welche Auswirkungen der Bankrott auf den Scheidungsprozess haben könnte: "Kieran klagt, er sei für die zahlreichen Teilnahmen an Reality-TV-Shows während seiner Ehe mit Katie nie angemessen bezahlt worden." Jetzt fordere er seinen Anteil ein. Doch die Anwältin machte ihm keine Hoffnungen. "Katie Price hat ihr gesamtes Vermögen vor der Hochzeit mit Kieran verdient." Er müsste für einen Erfolg vor Gericht mit seinen Auftritten viel zum Vermögen der 40-Jährigen beigetragen haben, um jetzt etwas ausgezahlt zu bekommen. Doch wie sich die aktuelle Situation darstellt, sei eher das Gegenteil der Fall, vielmehr habe er von der kurzen Ehe mit dem Reality-Star profitiert, heißt es.

Selbst wenn das Gericht feststellen würde, dass Katie ihm irgendetwas schulde, würde dies im Falle einer Insolvenz einfach vom Tisch gefegt, so die Anwältin. "Und sollte am Ende doch noch irgendetwas da sein, wird sie es behalten, um für die Kinder zu sorgen."

Getty Images Kieran Hayler und Katie Price im Februar 2014

Jeff Spicer / Getty Katie Price und Kieran Hayler bei einer Benefizveranstaltung

Ian Gavan/Getty Images Katie Price mit Princess Tiaamii, Kieran Hayler, Junior Andre und einer Freundin in London

