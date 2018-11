Diesen Abend hatte sich Katie Price (40) sicher anders vorgestellt! Nach monatelangen Schlagzeilen rund um Party-Exzesse, Schulden und einem Aufenthalt in einer Entzugsklinik versucht das Reality-Sternchen derzeit, sein Leben wieder zu ordnen. Besonders am Herzen liegt der Britin dabei die Versöhnung mit ihrem einstigen Toyboy Kris Boyson – und so verabredete sich die fünffache Mutter am Wochenende mit ihrem Verflossenen. Allerdings traf sie dabei auch auf einen weiteren Ex-Lover!

Gemeinsam mit Kris besuchte Katie am Freitag eine Veranstaltung in London. Doch ihr Versuch, den Personal Trainer zurückzugewinnen, blieb nicht unbeobachtet. Auch ihr Noch-Ehemann Kieran Hayler (31) wollte sich das Event nicht entgehen lassen und kreuzte mit seiner neuen Freundin Michelle Pentecost auf. Laut Mirror nahmen die beiden Paare zwar an unterschiedlichen Enden der Bar Platz, ließen sich während des Abends aber nicht aus den Augen. Gegenüber den anwesenden Paparazzi wollten sich jedoch weder Katie und Kris noch Kieran und Michelle zu der unangenehmen Situation äußern.

Katie ist bekanntermaßen nicht sonderlich gut auf Kieran zu sprechen: Er soll sie während ihrer Ehe mehrfach betrogen haben. Im Mai hatte sich das Model schließlich von dem 31-Jährigen getrennt. Ihre Scheidung ist bisher zwar noch nicht durch, eine Liebes-Reunion scheint aber dennoch ausgeschlossen. Deutlich besser stehen hingegen ihre Chancen auf ein Beziehungs-Comeback mit Kris: Der Fitnesstrainer soll ihr aufgrund ihrer finanziellen Probleme sogar angeboten haben, mit ihren fünf Kids bei ihm einziehen zu können.

