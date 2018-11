Sängerin Céline Dion (50) ist unter die Designer gegangen! Seit letzter Woche geht der Werbespot ihrer ersten eigenen Kinderkollektion um die Welt und konnte bereits über eine halbe Millionen Klicks generieren. Aber was macht die Mode der "My Heart Will Go On"-Interpretin so besonders? Mit ihrer Fashion-Linie möchte die Mutter von drei Söhnen ein Statement setzten: Kinder sollen ihre Persönlichkeit frei von eingefahrenen Geschlechterrollen entwickeln!

Mädchen tragen rosa und Jungs tragen blau – nicht mit Celine Dion! Mit ihrer Modelinie "CELINUNUNUNU" bringt die fünffache Grammy-Gewinnerin eine Unisex-Kollektion auf den Markt, um so mit Geschlechtsstereotypen bei Kinderbekleidung aufzuräumen. Die 70 Teile ihrer Kollektion sind daher hauptsächlich in den Farben schwarz, weiß und grau gehalten. Mit dem amerikanischen TV-Sender HLN sprach die Sängerin über ihre Designs und sagte: "Jeder muss selbst entscheiden, was das Richtige für seine Kinder ist. Mit der Kollektion schlagen wir nur einen Weg vor, um Stereotypen zu beseitigen." Sie wolle damit den Menschen nicht vorschreiben, wie sie ihre Kinder erziehen sollen – stattdessen wolle sie versuchen, andere Sichtweisen aufzuzeigen.

Céline Dion ist selber Mutter von drei Söhnen. Erst kürzlich postete die 50-Jährige einen Familienschnappschuss zum Geburtstag ihrer Zwillinge. Auch bei der Erziehung ihrer Kinder sieht die "I'm Alive"-Interpretin von der Vermittlung geschlechtsstereotyper Verhaltensweisen ab. Sie lege ihren Jungs stattdessen ans Herz, sich selbst zu finden, sagte sie im Gespräch mit dem US-Sender.

MARTIN BUREAU/AFP/Getty Images Céline Dion in Paris 2017

Getty Images Céline Dion, Weltstar

Instagram / celinedion René-Charles, Nelson und Eddy Angélil mit ihrer Mutter Celine Dion

