So groß sind Celine Dions (50) Söhne schon! Die Sängerin bekam drei Kinder mit ihrem Mann René Angélil (✝73), der im Jahr 2016 an einer Krebserkrankung starb. Ihr Ältester René-Charles wurde 2001 geboren, ihre Zwillinge Nelson und Eddy neun Jahre später. Normalerweise zeigt die Balladen-Queen ihre jüngeren Sprösslinge nur selten in der Öffentlichkeit, doch zu ihrem achten Geburtstag konnte sich die stolze Mutter wohl nicht mehr zurückhalten: Celine postete jetzt ein putziges Bild mit der ganzen Rasselbande im Netz!

Den Familienschnappschuss veröffentlichte sie auf Instagram. Während ihre Söhne klassisch mit einem süßen Grinsen für die Kamera posieren, lässt Mama Celine es sich nicht nehmen, etwas herumzualbern – und hält einem ihrer Jungs eine kleine Acht vors Gesicht. Im Hintergrund ist die Geburtstagsparty in vollem Gange. "Ihr macht mich jeden Tag stolz. Ich liebe euch von ganzem Herzen", schwärmte die 50-Jährige unter der Aufnahme.

Die Fans waren von diesem seltenen Anblick total begeistert: "So eine coole Familie, ihr seid toll" und "Ihr seid alle einfach so hübsch", freuten sich zwei Follower unter dem Beitrag. Natürlich regnete es auch etliche Glückwünsche an die Geburtstagskinder. Hättet ihr gedacht, dass Nelson und Eddy schon acht Jahre alt sind? Stimmt ab!

