Ob Herzogin Meghan (37) am 22. November ihre alte Heimat ganz besonders vermisst? Das neue Mitglied der britischen Königsfamilie verbringt Thanksgiving nicht in den USA, sondern im Kensington Palace in London. Auch dort soll allerdings ein kleiner Zauber des so wichtigen US-amerikanischen Festtags durch die Hallen schweben. Die ehemalige Schauspielerin möchte wohl für ihren Prinz Harry (34) ein traditionelles Menü zubereiten – und das soll es in sich haben!

Wie Hollywood Life von einem Insider erfahren hat, könne die 37-Jährige es gar nicht abwarten, das Erntedankfest mit ihrer neuen Familie zu zelebrieren: "Wenn es um Thanksgiving geht, ist es für Harry das Beste, Meghan zu unterstützen. Vor allem, weil sie eine wahnsinnig tolle Köchin ist und sie es liebt zu backen." Unter ihren Freunden sei die Beauty für ihre exzellenten Backkünste berühmt. Besonders ihre veganen Kürbiskuchen seien erstklassig, ergänzte die Quelle.

Doch nicht nur der Rotschopf muss sich an andere Bräuche gewöhnen, auch auf Meghans Familie kommt demnächst einiges zu. Ihre Mutter Doria Ragland soll zur Weihnachtsfeier der Queen (92) eingeladen worden sein. Dort muss sich die Yoga-Lehrerin einer uralten Tradition folgend wiegen lassen.

