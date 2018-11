In guten wie in schweren Tagen – an diesen Teil ihres Ehegelübdes glaubt Reality-Star Kim Kardashian (38) offensichtlich ganz fest. Ihre Ehe mit Rapper Kanye West (41) verlief in letzter Zeit alles andere als rosig: Der Musiker kassierte unter anderem wegen seiner Sympathie für US-Präsident Donald Trump (72) ordentlich öffentliche Kritik. Der Gegenwind soll so heftig gewesen sein, dass sogar die Ehe der dreifachen Eltern bis heute darunter leidet. Genau aus diesem Grund gehen Kim und Kanye nun zu einer Therapie!

Wie ein Insider gegenüber Radar Online erklärte, bemühe sich die TV-Beauty derzeit, mit allen Mitteln ihre kriselnde Partnerschaft zu retten. "Sie versucht einen Weg zu finden, mit seiner Krankheit und den negativen Auswirkungen seiner politischen Aussagen umzugehen. Sie ist sehr unterstützend und es ist hart für sie, dass die Leute so zornig darauf reagiert haben", will die Quelle wissen. Obwohl der Geschäftsfrau angebliche viele geraten haben, sich gegen ihren Gatten zu stellen, weigere sie sich, das zu tun.

Das bedeute aber im Endeffekt, dass sich nun auch Kim selbst mit den Konsequenzen von Kanyes Verhalten herumschlagen muss. "Sie versucht zu verstehen, warum Menschen so hasserfüllt sind. Es wurde wirklich hässlich. Weil Kanye Trump unterstützt, mussten sie sogar die Sicherheitsmaßnahmen für ihre Familie weiter ausbauen", gibt der Kontakt preis. Aus diesem Grund arbeiten die Wests nun angeblich sogar mit dem ehemaligen Geheimdienst zusammen.

Getty Images Kanye West und Donald Trump

Anzeige

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, Reality-Star

Anzeige

Getty Images Kanye West, Rapper

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de