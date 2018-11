Er hinterlässt eine große Lücke! Im September starb Mac Miller im Alter von nur 26 Jahren an den Folgen einer Überdosis. Der frühe Tod von Malcolm James McCormick, wie der Musiker mit bürgerlichem Namen hieß, beschäftigt seine Rap-Kollegen bis heute. In einem Interview meldete sich Ty Dolla Sign zu Wort und zeigte sich überrascht von Macs Rückfall: Nur wenige Wochen vor seinem Ableben habe er einen glücklichen Eindruck gemacht!

In einem Gespräch mit Rolling Stone erinnerte sich Ty alias Tyrone William Griffin Jr. an die gemeinsame Zeit zurück. Er und Mac hätten nur 14 Tage zuvor in einem Musikstudio an einem geheimen Projekt gearbeitet: "Er war richtig gut gelaunt. Er brachte jeden in dem Zimmer zum Lachen."

Die News vom Tod seines Kumpels habe er per Nachricht auf sein Handy bekommen: "Ich habe geweint und ich weine wirklich nie. Niemand hat mich jemals so am Boden gesehen. Das war der härteste Tag aller Zeiten. Das erste Mal seit Jahren, dass ich geheult habe."

Instagram / arianagrande Mac Miller

Getty Images Mac Miller beim Camp Flog Gnaw Carnival 2017

Getty Images Ty Dolla Sign bei der Premiere von "Bright"

