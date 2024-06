Nach Klage: Kanye West und Donna Summers Erben einigen sich

Einigung im Streit um die Verwendung von Donna Summers (✝63) Song "I Feel Love"! Vor wenigen Monaten verklagten die Hinterbliebenen der Sängerin den umstrittenen Künstler Kanye West (47) und seinen Kollegen Ty Dolla Sign aufgrund von Urheberrechtsverletzung. In dem Song "Good (Don't Die)", das auf dem neuen Album "Vultures" erschienen war, sollen Stimmaufnahmen der verstorbenen Sängerin enthalten sein – ihre Familie war damit nicht einverstanden. Wie Mirror berichtet, haben sich nun aber beide Seiten geeinigt. Laut den Anwälten der beiden Parteien habe man "eine Vergleichsvereinbarung getroffen, die eine vollständige und endgültige Beilegung aller Ansprüche in diesem Verfahren darstellt". Der Song wurde mittlerweile von allen Streaming-Plattformen entfernt.

Der Anwalt der Erben von Donna erklärte im Gespräch mit Billboard, dass Kanye auch in Zukunft keine Musik der Künstlerin verwenden darf: "Wir haben den Song nicht lizenziert. Als Teil des Vergleichs haben sie zugestimmt, den Song nicht zu verbreiten oder anderweitig zu nutzen. Wir haben also bekommen, was wir wollten." Donnas Witwer Bruce Sudano hatte bereits vor wenigen Monaten erklärt, dass der Song verwendet wurde, obwohl er dies abgelehnt hatte. "Summers Verwandtschaft wollte keine Verbindung zu Wests kontroverser Geschichte und lehnte die von West vorgeschlagene Verwendung von Summers 'I Feel Love' ausdrücklich ab", hieß es in der Klage.

Kanye macht immer wieder mit fragwürdigem Benehmen von sich reden. Auch aufgrund von antisemitischen und rassistischen Äußerungen steht er seit längerem unter Kritik. Obwohl er sich auch immer wieder öffentlich für seine Aussagen entschuldigt, ließ er im Februar bei einem Konzert in Chicago erneut wieder heftige Zeilen vom Stapel. "Und ich bin immer noch verrückt, bipolar, Antisemit und ich bin immer noch der König", erklärte er bei dem Live-Auftritt.

Getty Images Donna Summer, 2003

Getty Images Kanye West, Rapper

