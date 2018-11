Das halten die Zuschauer von ihrer neuer Show! Am Mittwochabend flimmerte die allererste Folge von "Sylvies Dessous Models" über die deutschen Fernsehbildschirme! In der Sendung ist Sylvie Meis (40) unter 30 heißen Kandidatinnen auf der Suche nach dem perfekten Model für ihre eigene Lingerie-Kollektion – doch wie kam der Auftakt der Castingshow eigentlich an? Die Promiflash-Leser sind nicht gerade begeistert!

Die Abstimmung darüber, ob den Fans die erste Episode von "Sylvies Dessous Models" gefallen hat, fiel eindeutig aus: Von insgesamt 3.513 Stimmen (Stand 22.11.2018) sprachen sich ganze 73 Prozent (2.564 Stimmen) für ein klares "Nein, das ist absolut nicht meins" aus! Sie waren einfach nur enttäuscht von dem Endresultat. Den restlichen 27 Prozent (949 Stimmen) hingegen gefiel Sylvies Projekt.

Auch die User im Netz zeigten sich eher ernüchtert: "Könntet ihr diese Sendung bitte sofort absetzen? Das ist ja schlimmer als alle Trash-Sendungen zusammen" und "Wenn du denkst, es geht nicht schlimmer, entdeckst du 'Sylvies Dessous-Models'", beschwerten sich zwei Twitter-Nutzer während die Show lief. Der Grund: "Sylvies Dessous Models" sei einfach nichts Neues und quasi eine Kopie von Heidi Klums (45) Germany's next Topmodel!

