Heidi Klum (45) und Tom Kaulitz (29) können einfach nicht die Finger voneinander lassen. Das Paar turtelt schon seit Monaten, was das Zeug hält. Ob bei romantischen Pärchen-Pics oder süßen Red-Carpet-Auftritten – das Model und der Tokio Hotel-Musiker sind nur noch im Doppelpack unterwegs. Selbst in ihren Fiona und Shrek-Verkleidungen wirkten die zwei an Halloween megaverknallt. Jetzt begeistern sie ihre Fans mit einem neuen Kuschel-Moment – und zwar bei einem Familienausflug!

Eng umschlungen bei Sonnenuntergang am Strand – so romantisch präsentiert sich die vierfache Mama mit ihrem Schatz auf Instagram. Auf dem niedlichen Foto trägt die Germany's next Topmodel-Moderatorin ein strahlendes Lächeln im Gesicht, hat sich ein weites Hemd übergeworfen und kombiniert dazu lässig eine blaue Basecap. Da scheint sich die 45-Jährige wohl im Kleiderschrank ihres Liebsten vergriffen zu haben. Diesen Look kennt man sonst eher von dem Tokio Hotel-Star. War der Strandspaziergang denn auch wirklich so romantisch, wie er auf dem Pic wirkt? Immerhin weilten die beiden Turteltauben nicht alleine am Meer: In der Bildunterschrift dankt Heidi ihrem Sohn Henry (13) für den Liebes-Schnappschuss.

Und auch die Story des Models untermauert: Das süße Foto ist während eines waschechten Familienausflugs entstanden. Neben Henry war auch Toms Zwillingsbruder Bill (29) mit von der Partie.

Instagram / heidiklum Tom Kaulitz und Heidi Klum bei der Geburtstagsfeier von Lou

Anzeige

Blindie/MEGA Tom Kaulitz und Heidi Klum beim Shoppen in Los Angeles

Anzeige

Instagram / heidiklum Tom Kaulitz, Henry Samuel und Bill Kaulitz

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de