Es gehört einfach zum guten, aber schroffen Ton dazu: der Zoff bei den The Voice of Germany-Coaches. Zwischen Yvonne Catterfeld (38) und Mark Forster (34) krachte es in der aktuellen Staffel besonders oft, denn die Talente entschieden sich meistens für die 38-Jährige und nicht für Mark, der mit Sticheleien nach solchen Niederlagen konterte. Doch sind die TV-Streitereien nur ein Spaß oder doch bitterer Ernst?

Im Interview mit Bunte.de beschwichtigt Yvonne, dass es nur harmlose Foppereien seien: "Es ist eine Show. Es ist unsere Aufgabe, uns zu zoffen und das machen wir gerne und mit Leidenschaft und auch so, dass jeder weiß, dass wir jeden ärgern können." Die Juroren gehen über ihre Grenzen hinaus und wissen, dass die Albernheiten mittlerweile Teil des Konzeptes sind: "Das meiste ist schon gespielt und entsteht aus dem Spaß am Werben natürlich."

"Aus ihrer Sicht ist es natürlich einfach zu sagen, dass es nur Spaß ist, weil sie alle Talente abgeräumt hat. Mein Hass war real", erklärt Mark scherzhaft. Er und Yvonne hätten sich inzwischen aber versöhnt und seien ein Herz und eine Seele.

Georg Wenzel/ActionPress Mark Forster, Michi Beck, Smudo, Michael Patrick Kelly und Yvonne Catterfeld

Anzeige

SAT.1/ProSieben/André Kowalski Yvonne Catterfeld als "The Voice of Germany"-Coach

Anzeige

P.Hoffmann/WENN.com Mark Forster bei der Bambi-Verleihung 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de