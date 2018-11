Auf die amtierende Bachelorette Nadine Klein (33) wartet anscheinend kein Happy End mehr – jedenfalls nicht mit ihrem Auserwählten Alexander Hindersmann (30). Im September überreichte sie dem Finalisten vor laufenden TV-Kameras ihre allerletzte Rose, gut zwei Monate später trennte sich das Paar jedoch schon wieder. Ein Liebes-Comeback scheint völlig ausgeschlossen zu sein: Alex sieht inzwischen definitiv keine rosarote Zukunft mehr mit Nadine!

"Ich wollte um sie kämpfen, aber das ist mittlerweile nicht mehr so", stellte der 30-Jährige im RTL-Interview klar. Ihm scheint es wie Schuppen von den Augen gefallen zu sein: "Das Ding ist für mich durch, das Spiel ist zu Ende. Ich habe das Spiel leider erst verstanden, als es dann beendet war", erklärte er weiter. Was genau zum Beziehungsende geführt hat, ist bis heute nicht ganz klar. Liegt die Schuld aus seiner Sicht bei Nadine? "Ich will nicht zu viel erzählen", hüllte sich der Gammelbyer weiterhin in Schweigen und beteuert: "Aber sie weiß, was vorgefallen ist. Und es wird einen Tag geben, wo das alles mal rauskommen wird."

Ein klärendes Gespräch unter Ex-Partnern scheint es auch nicht mehr zu geben – die beiden haben aktuell keinen Kontakt mehr. "Wir hatten eigentlich noch mal vor, zu sprechen. Aber das ist gestrichen", machte Alex deutlich und verriet: "Sie hat mich überall blockiert und gelöscht. Es gibt keinen Kontakt mehr." Und wenn sich Nadine nicht mehr bei ihm melde, werde es auch nicht mehr zu einer finalen Unterhaltung kommen.

Instagram / alexander_hindersmann Alexander Hindersmann

Instagram / nadine.kln Nadine Klein in Berlin

AEDT/WENN.com Alexander Hindersmann mit Nadine Klein auf dem roten Teppich

