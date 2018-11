Für Aurelio Savina (40) beginnt ein neues Abenteuer! Vor Kurzem musste der ehemalige Bachelorette-Kandidat eine herbe Liebespleite verkraften: Die Beziehung zu seiner Verlobten Lisa Freidinger (29) zerbrach nach zwei gemeinsamen Jahren. Doch der Deutsch-Italiener steckt den Kopf nicht in den Sand – und konzentriert sich jetzt voll auf seine Karriere. In wenigen Tagen wird er als Moderator das erste Mal durch eine TV-Show führen!

Die Verantwortlichen des Erotiksenders Visit-X TV sind von Aurelios Charme offenbar so angetan, dass sie dem 40-Jährigen sogar eine eigene Sendung zutrauen. In der Talkshow "Gentlemen's Club" wird der Realitystar ab Samstag, den 24. November, immer einmal pro Monat mit prominenten Gästen über Themen wie Liebe, Fitness und Partys plaudern. So trifft der Frauenheld in seiner ersten Show zum Beispiel auf Entertainer Willi Herren (43) und Pornosternchen Lucy Cat. "Ich freue mich wahnsinnig auf meine Aufgaben und verspreche, dass es eine richtig geile Show wird", stellt der Womanizer in einer Pressemitteilung in Aussicht.

Von den Fernsehkameras sollte sich Aurelio auf jeden Fall nicht einschüchtern lassen. In Formaten wie "Die Bachelorette", Ich bin ein Star – Holt mich hier raus und Das Sommerhaus der Stars sammelte der Single schon jede Menge TV-Erfahrung. Meint ihr, er wird sich als Moderator gut schlagen? Stimmt im Voting ab!

Visit-X TV Aurelio Savina in seiner Show "Gentlemen's Club"

Anzeige

ActionPress/Sport Moments/Schneider Aurelio Savina bei der Polo Players Night

Anzeige

ActionPress / Frederic Kern / Future Image Aurelio Savina in Halle

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de