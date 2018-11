Diese Attribute müssen die Girls für Sylvie Meis (40) mitbringen! Am Mittwochabend startete mit Sylvies Dessous Models die erste eigene TV-Show der Moderations-Schönheit. Gleich 30 hübsche Mädels gingen zur Auftaktsendung an den Start, um die quirlige Blondine für sich zu begeistern und das Gesicht ihrer neuen Unterwäschelinie zu werden. Tatsächlich konnten aber nur acht von ihnen überzeugen. Jetzt verriet Sylvie, worauf sie bei den Damen in Unterwäsche als Erstes achtet!

Bei mehr als zwei Dutzend Schönheiten hatten Sylvie und ihr Team in Folge eins wirklich keine leichte Aufgabe zu bewältigen. Doch durch ihr geschultes Auge und ihre eigene jahrelange Erfahrung wusste die Beauty genau, was wirklich wichtig ist. Gegenüber Bild verriet Sylvie jetzt: Hier guckt sie bei den Girls als Erstes hin: "Ich achte als Erstes auf den Körper und dabei essenziell auf die Proportionen. Ein Dessous-Model darf nicht zu dünn sein, muss Kurven haben, gesund und sportlich aussehen."

Die Äußerlichkeiten seien aber bei Weitem noch nicht alles. Auch auf die inneren Werte der Kandidatinnen komme es schließlich an: "Aber auch die Ausstrahlung der Kandidatinnen ist superwichtig. Ich suche das Gesamtpaket." In den kommenden zwei Wochen werden die Zuschauer sehen, welche Lady all das mitbringt.

MG RTL D / Mato Johannik Susanna, Kandidatin bei "Sylvies Dessous Models"

Instagram/sylviemeis Sylvie Meis, Model

MG RTL D / Mato Johannik Mirjana, Kandidatin bei "Sylvies Dessous Models"

