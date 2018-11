Klaudia Giez (22) spricht ganz offen! Die Beauty, die seit ihrer Teilnahme an der Castingshow Germany's next Topmodel wohl besser unter dem Namen "Klaudia mit K" bekannt ist, mausert sich aktuell zu einer richtigen Fitness-Bloggerin. Seit Kurzem postet die quirlige Beauty Clips von ihren favorisierten Workouts, mit denen sie für einen schlanken Body trainiert. Eine Frage brennt ihren Followern nun unter den Nägeln: Wie viel wiegt das Model eigentlich gerade? Jetzt enthüllte Klaudia ihr aktuelles Gewicht.

In ihrer Instagram-Story lieferte die 22-Jährige die Antwort: "Ich wiege 49 Kilogramm", berichtete das Haarwunder. Auf den Wunsch eines Followers hin gab Klaudia zusätzlich noch ihre Figur-Tipps preis: "Ich ernähre mich ausgewogen und mache regelmäßig Sport." Außerdem verzichte die Ex-GNTM-Kandidatin gänzlich auf Fleisch.

Obwohl Klaudia sich stets fleißig um ihren Body kümmert, plagen sie trotzdem manchmal Selbstzweifel, wie sie Promiflash im vergangenen September verriet: "In letzter Zeit muss ich sagen, mich stört so vieles an meinem Aussehen. [...] Ich meine, niemand ist hässlich. Ich komm' auch mit mir klar. Aber manchmal hat man halt so Tage, wo man sich denkt: 'Oh Gott, meine Haare liegen nicht.'"

Instagram / klaudiagiez Klaudia Giez

Instagram / Klaudiagiez Klaudia Giez mit braunen Haaren

Instagram / Klaudiagiez Klaudia Giez, bekannt aus "Germany's next Topmodel"

