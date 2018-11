Wird es etwa die ersten Zwillinge in der britischen Königsfamilie geben? Mitte Oktober verkündeten Prinz Harry (34) und seine Herzogin Meghan (37), dass sie ihr erstes gemeinsames Kind erwarten. Im Frühjahr soll der royale Spross das Licht der Welt erblicken. Britische Buchmacher sind sich jetzt aber ziemlich sicher, dass sogar gleich zwei Babys die Adelsfamilie bereichern werden. Mysteriöserweise sind nämlich über Nacht am Freitagmorgen die Wetten darauf schlagartig angestiegen. Wett-Experten vermuten, dass ein Insider dahintersteckt.

Hat etwa ein Palastmitarbeiter geplaudert und damit für den plötzlichen Anstieg der Zwillingswetten gesorgt? Die häuften sich in den Morgenstunden am Freitag nämlich so heftig, dass die Annahme sogar gestoppt wurde, wie der Sprecher einer irischen Wettfirma gegenüber Express bestätigte. "Seit der Tag begann, haben wir aufgrund des Stroms an Wetten vermutet, dass die Spekulanten – oder möglicherweise ein Insider – mehr wissen als wir", sagte der Pressesprecher des Unternehmens.

Auch aus medizinischer Sicht wäre es nicht abwegig, dass Meghan tatsächlich mit Zwillingen schwanger ist. Der staatliche britische Gesundheitsdienst NHS erklärt auf seiner Webseite, dass die Wahrscheinlichkeit für Twins mit dem Alter der Mutter steigt, da sie mehr als ein Ei in einem Zyklus ausstoßen können.

John Rainford/WENN Prinz Harry und Herzogin Meghan am Remembrance Day 2018

John Rainford/WENN Herzogin Meghan vor der Hubb Community Kitchen

Dutch Press Photo/WENN.com Prinz Harry und Herzogin Meghan in Sussex

