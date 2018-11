Gibt es doch noch Hoffnung auf eine Reunion? Am Abend stellen sich 26 Promis dem wohl härtesten Parcours im deutschen Fernsehen, denn bei der Ninja Warrior Germany-Sonderausgabe wollen sie für den RTL-Spendenmarathon möglichst viel Geld einsammeln. Joey Heindle (25) ist einer der mutigen Kandidaten, doch bei seiner Kletter-Action geriet seine Begleitung viel mehr in den Fokus: seine Ex Justine. Sind die beiden also wieder zusammen? Die Fans sind verwirrt!

Während der Sänger die Hindernisse nach und nach bezwang, fieberte Justine euphorisch an der Seite mit. Sie feuerte den 25-Jährigen an und hüpfte vor Freude, als er die erste Runde geschafft hatte. Moderator Jan Köppen (35) sprach Joey wenig später sogar auf seine Ehefrau an, dabei sind sie eigentlich seit August dieses Jahres getrennt. Kam es in der Zwischenzeit also zu einem Liebes-Comeback, von dem niemand mitbekommen hat?

Auf Twitter reagieren viele Zuschauer verdutzt: "Da ist ja Justine. Wieder versöhnt?" oder "Ist Joey nicht auch schon wieder frisch getrennt/geschieden?", lauten nur zwei der vielen Kommentare. Viele andere User haben aber auch einen klaren Verdacht, was hinter Justines überraschendem Auftritt steckt: Die Sendung wurde aufgezeichnet – und zwar schon vor Ewigkeiten!

MG RTL D / Stefan Gregorowius Joey Heindle beim Promi-Special von "Ninja Warrior Germany"

Anzeige

Patrick Hoffmann/WENN.com Justine Dippl & Joey Heindle beim Kinderhospiz Charity Sommer Open Air in Gross-Gerau 2016

Anzeige

MG RTL D / Stefan Gregorowius Joey Heindle bei der Sonder-Ausgabe von "Ninja Warrior Germany" zum RTL-Spendenmarathon

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de