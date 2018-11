Seit dem Mittelalter macht Robin Hood den Wald von Sherwood unsicher, beklaut die Reichen und hilft den Armen. Unzählige Male ist die Legende des Bogenschützen mit dem grünen Kapuzen-Umhang schon verfilmt worden. Zuletzt wagte sich Ridley Scott (80) im Jahr 2010 an den epischen Stoff. Damals in der Hauptrolle: Russell Crowe (54). Ganz schön große Fußstapfen, die Taron Egerton (29) da ausfüllen muss. Doch Otto Bathurst, der bei der jüngsten Version Regie führte, ist sich sicher: Der Engländer ist DER Mann für den Job!

"Was ich an der "Robin Hood"-Story besonders liebe: Er ist einfach der totale Normalo", erklärte der Regisseur vor Kurzem im Interview mit Hollywood Life. Außerdem fügte der Filmemacher über seine Wunsch-Besetzung hinzu: "An Taron finde ich toll, dass er dieses unglaubliche Charisma besitzt und er ist ein fantastischer Schauspieler, aber gleichzeitig sehr liebenswert." Der nette Junge von nebenan als geächteter Gesetzesbrecher? Perfekt für den Part, findet Bathurst: "Um ein Held zu sein, musst du keinen eisernen Anzug tragen. Als Held musst du für die Wahrheit einstehen."

Auch wenn die Story vor Jahrhunderten entstand, ist sie nach Meinung des Regisseurs so aktuell wie nie. "Wir haben heute überall auf der Welt politische Führer, die ihre Macht missbrauchen und Religionen, die weltweit Menschen unterdrücken", sei sich Bathurst sicher. Es brauche Menschen, die aufstehen und die Wahrheit einfordern – und genau das tue eben Robin Hood.

